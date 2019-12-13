«Тренер-убийца». Карпин пошутил над своим помощником

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео, которое было снято во время одного из сборов команды.
В ролике ассистент наставника жёлто-синих Джонатан Альба совершил фол на защитнике Константине Плиеве. В комментарии к видео Карпин написал: «Даже на тренировках не щадим никого!!! Тренер-убийца Джонатан Альба — против футболиста Константина Плиева. Сборы в Марбелье».
Видео можно посмотреть в «инстараме» Валерия Карпина.
В настоящее время Плиев на правах аренды выступает за «Рубин». В казанский клуб 23-летний защитник перешёл летом этого года.
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Ростов» занимает 3-е место. В активе команды 34 очка после 19 туров. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 11 очков.
- 13 декабря 2019
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