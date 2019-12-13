Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Тренер-убийца». Карпин пошутил над своим помощником

«Тренер-убийца». Карпин пошутил над своим помощником
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео, которое было снято во время одного из сборов команды.

В ролике ассистент наставника жёлто-синих Джонатан Альба совершил фол на защитнике Константине Плиеве. В комментарии к видео Карпин написал: «Даже на тренировках не щадим никого!!! Тренер-убийца Джонатан Альба — против футболиста Константина Плиева. Сборы в Марбелье».

Видео можно посмотреть в «инстараме» Валерия Карпина.

В настоящее время Плиев на правах аренды выступает за «Рубин». В казанский клуб 23-летний защитник перешёл летом этого года.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Ростов» занимает 3-е место. В активе команды 34 очка после 19 туров. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 11 очков.

Карпин вместе с женой побывал в ресторане повара Salt Bae
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019