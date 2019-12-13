«ПСЖ» может обменять Паредеса на хавбека «Ювентуса» Джана
«Пари Сен-Жермен» и «Ювентус» рассматривают вариант обмена игроками. В парижский клуб может перейти Эмре Джан, а в команду из Турина — Леандро Паредес, сообщает Tuttosport.
«ПСЖ» приобрёл Паредеса у «Зенита» за € 40 млн в январе 2019 года. В нынешнем сезоне 25-летний аргентинский полузащитник принял участие в 12 матчах во всех турнирах на клубном уровне. В его активе — 0 голов и 0 результативных передач.
Джан стал игроком «Ювентуса» в июле 2018 года. К туринскому клубу немец присоединился на правах свободного агента. В этой кампании 25-летний хавбек помог команде в 7 встречах итальянской Серии А. В его активе нет голов и результативных передач.
Ранее сообщалось, что в услугах Паредеса заинтересован также «Милан».
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- 13 декабря 2019
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