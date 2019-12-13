Головин — в заявке «Монако» на матч Лиги 1 с «Анже»
«Монако» в своём «твиттере» опубликовал заявку на матч 18-го тура французской Лиги 1 с «Анже». В списке, состоящем из 20 футболистов монегасков, значится российский полузащитник Александр Головин.
Заявка «Монако»: Леком, Субашич, Си, Бадьяшиль, Глик, Балло-Туре, Загре, Агилар, Марипан, Жемерсон, Бакайоко, Фабрегас, Адриен Силва, Головин, Диаш, Бен-Йеддер, Мартинш, Огустен, Кейта Бальде, Слимани.
Матч «Анже» — «Монако» состоится завтра, 14 декабря, на стадионе «Раймон Копа — Жан-Буин» в городе Анже. Начало — в 22:00 мск.
«Монако» набрал 24 очка в 16 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Анже» (24) — на 12-м месте. Лидером чемпионата на данный момент является «Пари Сен-Жермен».
Черчесов: Головин остаётся самым интенсивным футболистом сборной России
- 13 декабря 2019
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