Шесть игроков «Зенита» вошли в сборную РПЛ первой части сезона по версии InStat

Российская Премьер-Лига на своей странице в «Твиттере» опубликовала символическую сборную первых 19 туров нынешнего сезона по версии InStat Index.

Вратарь: Михаил Кержаков («Зенит»)

Защитники: Самуэль Жиго («Спартак»), Бранислав Иванович, Дуглас дос Сантос, Вячеслав Караваев (все — «Зенит»)

Полузащитники: Гжегож Крыховяк, Жоау Мариу («оба — Локомотив»), Марио Фернандес и Никола Влашич (оба — ЦСКА)

Нападающие: Артём Дзюба, Сердар Азмун (оба — «Зенит»).

После 19 туров турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит». В активе команды из Санкт-Петербурга 45 очков. Второе место занимает «Краснодар» (35), третье — «Ростов» (34), четвёртое — ЦСКА (34), пятое — «Локомотив» (34). «Спартак», набравший 22 очка, — 10-й.