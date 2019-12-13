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Дани Алвес посетил тренировку «Барселоны»

Дани Алвес посетил тренировку «Барселоны»
Футбол / Испания 0

Защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес посетил тренировку своей бывшей команды «Барселоны», сообщает Sport.es.

Согласно информации источника, 36-летний футболист посетил столицу Каталонии по личным причинам. Находясь в Барселоне, бразилец решил посетить тренировку «сине-гранатовых».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Ивана Ракитича.

Алвес перешёл в «Барселону» летом 2008 года из «Севильи». Трансфер защитника обошёлся каталонцам в € 35,5 млн. Летом 2016 года бразилец в статусе свободного агента перешёл в «Ювентус». Всего в составе «Барселоны» бразилец сыграл 391 матч и забил 21 мяч. С командой он выиграл 24 трофея.

Напомним, Алвес является самым титулованным игроком в истории футбола. За карьеру он выиграл 40 трофеев.

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