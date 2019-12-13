Вальверде: очки в матчах с «Реалом» и «Сосьедадом» имеют одинаковую ценность

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от предстоящих матчей в испанской Примере с «Реалом Сосьедад» (14 декабря) и мадридским «Реалом» (18 декабря).
«В течение уже многих лет выездные встречи с «Сосьедадом» являются одними из самых трудных для нас. В последних сезонах мы побеждали, но нам было нелегко. Если добавить к этому то, как соперник выступает сейчас, показывая хороший футбол, и принять во внимание наш прошлый матч на «Камп Ноу», то станет ясно, что нас ждёт тяжёлая встреча. Это команда, у которой есть чёткий план. Они всегда стараются вернуть себе мяч.
Предстоящий матч с «Реалом»? Начнём думать об этом в воскресенье. Не хочу, чтобы наша команда потеряла концентрацию. Три очка в игре с «Сосьедадом» имеют такую же ценность, как и во встрече с «Реалом», — приводит слова Вальверде Marca.
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