Акинфеев: не нужно уподобляться другим командам, где идут постоянные склоки

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался на тему отношений с болельщиками.
«Что касается того, что игроки не всегда подходят к трибунам, чтобы поблагодарить болельщиков. Во-первых, могу сказать так: в 90% случаев 90% игроков подходят к трибуне и благодарят. Во-вторых, скажу откровенно, мне не нравится история, когда команда проиграла — всё понятно, обидно — и начинаются заряды типа «ЦСКА, играть! Вперёд, твою мать». Лично мне это обидно.
Я в ЦСКА с четырёх лет. Когда у кого-то возникает какой-либо вопрос, всегда говорю об этом. По-моему, это весомый аргумент для того, чтобы я мог отвечать подобным образом. Если возникает вопрос, есть клуб болельщиков. Можем встретиться — на стадионе, в офисе, на базе. Есть претензии — сели поговорили. Не нужно уподобляться некоторым другим командам, где идут постоянные склоки: «Иди сюда, я тебе сейчас по башке настучу». Это же колхоз какой-то, дикость.
Мне, как капитану, обидно даже не то, что кричат на меня или кого-то из игроков. Это кричат в адрес ЦСКА. Причём кричат те же люди, которые сами наш герб и носят. Да, я иногда не подхожу к трибуне, потому что не хочу хлопать людям, которые оскорбляют наш клуб.
Если фанат требует от футболиста, то и футболист может потребовать от фаната. Не бывает по щучьему велению — вышли, забили, победили. Повторюсь, если возник вопрос, сели, спокойно поговорили, выпили чаю, пива, всего что угодно», — цитирует Акинфеева сайт болельщиков ЦСКА Red-Blue World.
- 13 декабря 2019
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