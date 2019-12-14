Клуб Бекхэма предложил «Зениту» € 27 млн за двух игроков

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер и форвард сине-бело-голубых Себастьян Дриусси могут продолжить карьеру в «Интер Майами», сообщает Miami Herald.
Согласно информации источника, американский клуб, совладельцем которого является бывший игрок сборной Англии Девид Бекхэм, предложил чемпиону России за двух аргентинских игроков € 27 млн. Также отмечается, что спортивный директор «Интер Майами» Пол Макдоно контактирует с агентом Эрнаном Берманом, который представляет интересы обоих футболистов.
Ранее аналогичную информацию сообщал известный телекомментатор Нобель Арустамян.
Напомним, «Интер Майами» в следующем году дебютирует в MLS.
Контракты Краневиттера и Дриусси с «Зенитом» рассчитаны до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость первого составляет € 4 млн, а второго — € 16 млн.
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