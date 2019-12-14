Рашфорд: понимаю, сколько мне ещё нужно сделать, чтобы достичь высот Роналду
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд прокомментировал слова главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера, который сравнил его с форвардом туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«Приятно, что Уле-Гуннар сравнил меня с Роналду. Это комплимент. Но я понимаю, сколько мне ещё нужно сделать, чтобы достичь тех высот, которых достиг Криштиану, поэтому остаюсь сконцентрированным на своей игре», — приводит слова 22-летнего футболиста BBC.
Рашфорд — воспитанник «Манчестер Юнайтед». За основную команду «красных дьяволов» англичанин дебютировал в 2015 году.
В нынешнем сезоне Маркус забил 13 мячей и отдал 4 результативные передачи в 21 матче во всех турнирах на клубном уровне.
Турнирная таблица АПЛ доступна на «Чемпионате».
Сульшер сравнил нападающего «Манчестер Юнайтед» с Роналду
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