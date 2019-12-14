Моуринью прокомментировал продление контракта «Ливерпулем» с Клоппом
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью поделился мнением о продлении контракта «Ливерпулем» со своим наставником Юргеном Клоппом.
«Думаю, это означает, что они все счастливы. Юрген счастлив, потому что иначе он бы не подписал новое соглашение. А клуб счастлив, потому что в противном случае он бы не предложил ему продлить действоваший контракт. Но, честно говоря, думаю, что это отличная новость для болельщиков «Ливерпуля» — потому что они очень любят Клоппа, для игроков — потому что всем понятно, что они любят друг друга и что у них очень хорошие отношения. И это хорошая новость для Премьер-лиги, потому что мы хотим иметь здесь лучших игроков и лучших тренеров. А он один из лучших», — цитирует Моуринью Footmercato.
«Ливерпуль» продлил контракт с Клоппом до 2024 года
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