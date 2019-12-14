«Алавес» и «Леганес» не выявили победителя в матче чемпионата Испании
В матче 17-го тура испанской Примеры «Алавес» принимал «Леганес». Встреча состоялась в Витории на стадионе «Мендисорроса» и завершилась со счётом 1:1.
Автором первого гола стал нападающий «Леганеса» Мартин Брайтвайт, отправивший мяч в ворота соперника на 43-й минуте после передачи защитника Кевина Родригеша. В конце матча счёт сравнял форвард «Алавеса» Хоселу.
«Алавес» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе команды Асьера Гаритано 19 очков. «Леганес» (10) — на предпоследнем, 19-м месте.
В 18-м туре испанского первенства «Алавес» 21 декабря на выезде сыграет с «Барселоной», а «Леганес» на следующий день дома примет «Эспаньол».
Календарь матчей Примеры сезона-2019/20 доступен на «Чемпионате».
Испания - Примера. 17-й тур
13 декабря 2019, пятница. 23:00 МСК
Алавес
Витория
Окончен
1 : 1
Леганес
Леганес
0:1 Брайтвайт – 43' 1:1 Хоселу – 81'
Неймар подал новый иск к «Барселоне»
- 14 декабря 2019
-
01:37
-
00:54
-
00:53
-
00:43
-
00:26
-
00:19
-
00:12
- 13 декабря 2019
-
23:52
-
23:46
-
23:35
-
23:16
-
22:47
-
22:41
-
22:26
-
22:18
-
21:51
-
21:48
-
21:34
-
21:23
-
21:21
-
21:11
-
21:05
-
20:50
-
20:42
-
20:41
-
20:33
-
20:11
-
19:56
-
19:45
-
19:24
-
19:12
-
18:54
-
18:47
-
18:38
-
18:38
Партнерский контент