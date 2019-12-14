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«Алавес» и «Леганес» не выявили победителя в матче чемпионата Испании

«Алавес» и «Леганес» не выявили победителя в матче чемпионата Испании
Футбол / Испания 0

В матче 17-го тура испанской Примеры «Алавес» принимал «Леганес». Встреча состоялась в Витории на стадионе «Мендисорроса» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал нападающий «Леганеса» Мартин Брайтвайт, отправивший мяч в ворота соперника на 43-й минуте после передачи защитника Кевина Родригеша. В конце матча счёт сравнял форвард «Алавеса» Хоселу.

«Алавес» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе команды Асьера Гаритано 19 очков. «Леганес» (10) — на предпоследнем, 19-м месте.

В 18-м туре испанского первенства «Алавес» 21 декабря на выезде сыграет с «Барселоной», а «Леганес» на следующий день дома примет «Эспаньол».

Календарь матчей Примеры сезона-2019/20 доступен на «Чемпионате».

Испания - Примера. 17-й тур
13 декабря 2019, пятница. 23:00 МСК
Алавес
Витория
Окончен
1 : 1
Леганес
Леганес
0:1 Брайтвайт – 43'   1:1 Хоселу – 81'
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