«Алавес» и «Леганес» не выявили победителя в матче чемпионата Испании

В матче 17-го тура испанской Примеры «Алавес» принимал «Леганес». Встреча состоялась в Витории на стадионе «Мендисорроса» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал нападающий «Леганеса» Мартин Брайтвайт, отправивший мяч в ворота соперника на 43-й минуте после передачи защитника Кевина Родригеша. В конце матча счёт сравнял форвард «Алавеса» Хоселу.

«Алавес» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе команды Асьера Гаритано 19 очков. «Леганес» (10) — на предпоследнем, 19-м месте.

В 18-м туре испанского первенства «Алавес» 21 декабря на выезде сыграет с «Барселоной», а «Леганес» на следующий день дома примет «Эспаньол».

Календарь матчей Примеры сезона-2019/20 доступен на «Чемпионате».