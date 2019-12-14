Варан: Роналду сделал нормой невероятные достижения

Защитник «Реала» Рафаэль Варан поделился мнением о нападающем туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. В испанском гранде Роналду провёл девять лет карьеры — с 2009 по 2018 год.
«Роналду — удивительный человек и футболист. У меня нет слов, чтобы его описать. Он достиг чего-то экстраординарного: он сделал нормой невероятные достижения.
Больше нет слов, чтобы описать, насколько Криштиану удивительный. Он многому меня научил и очень поразил. Сколько раз я говорил себе, глядя на Роналду: «О, это потрясающе!» — приводит слова Варана Onze Mondial.
Роналду перешёл в «Ювентус» из «Реала» летом 2018 года. Трансфер форварда обошёлся «старой синьоре» в € 117 млн. За «сливочных» он сыграл 438 матчей и забил 450 мячей, став лучшим бомбардиром в истории клуба.
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