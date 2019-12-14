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Лэмпард: доволен Пулишичем, но мы хотим от него большего

Лэмпард: доволен Пулишичем, но мы хотим от него большего
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о полузащитнике Кристиане Пулишиче.

«Потенциал Пулишича? Всё ещё впереди. С его талантом и дриблингом он часто выходит на выгодные позиции, поэтому следующим этапом его развития станет способность забивать больше голов. Я очень доволен им, ведь мы многое требуем от него.

В последнее время он провёл подряд много матчей, в новой лиге, в которой очень тяжело выступать физически, но, конечно, мы также хотим большего», — приводит слова Лэмпарда пресс-служба клуба.

Пулишич перешёл в «Челси» из дортмундской «Боруссии» в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера составила € 64 млн.

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