Лэмпард: доволен Пулишичем, но мы хотим от него большего
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о полузащитнике Кристиане Пулишиче.
«Потенциал Пулишича? Всё ещё впереди. С его талантом и дриблингом он часто выходит на выгодные позиции, поэтому следующим этапом его развития станет способность забивать больше голов. Я очень доволен им, ведь мы многое требуем от него.
В последнее время он провёл подряд много матчей, в новой лиге, в которой очень тяжело выступать физически, но, конечно, мы также хотим большего», — приводит слова Лэмпарда пресс-служба клуба.
Пулишич перешёл в «Челси» из дортмундской «Боруссии» в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера составила € 64 млн.
Лэмпард — о покупках «Челси» в январе: доволен своим составом
- 14 декабря 2019
-
03:00
-
02:27
-
01:37
-
00:54
-
00:53
-
00:43
-
00:26
-
00:19
-
00:12
- 13 декабря 2019
-
23:52
-
23:46
-
23:35
-
23:16
-
22:47
-
22:41
-
22:26
-
22:18
-
21:51
-
21:48
-
21:34
-
21:23
-
21:21
-
21:11
-
21:05
-
20:50
-
20:42
-
20:41
-
20:33
-
20:11
-
19:56
-
19:45
-
19:24
-
19:12
-
18:54
-
18:47
Партнерский контент