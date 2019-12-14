Милнер: хочу играть на самом высоком уровне так долго, как только смогу

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер прокомментировал продление контракта с английским клубом.

«Мне повезло, ведь я имел честь играть в этом клубе в течение четырёх с половиной лет. Удивительное время, особенно когда видишь, как клуб меняется и развивается.

Мне просто нравится каждый день приходить на тренировки, работать в составе этой команды, с этим тренером и штабом, быть частью клуба. Мы вели переговоры и пришли к идеальному решению, ведь я хотел оставаться и играть на самом высоком уровне так долго, как только смогу», — приводит слова Милнера пресс-служба клуба.

Милнер перешёл в «Ливерпуль» летом 2015 года на правах свободного агента. Ранее футболист защищал цвета «Манчестер Сити», «Астон Виллы», «Ньюкасл Юнайтед», «Суиндон Таун» и «Лидс Юнайтед».

В нынешнем сезоне Джеймс забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи в 21 матче во всех турнирах на клубном уровне.