Милнер: хочу играть на самом высоком уровне так долго, как только смогу

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер прокомментировал продление контракта с английским клубом.
«Мне повезло, ведь я имел честь играть в этом клубе в течение четырёх с половиной лет. Удивительное время, особенно когда видишь, как клуб меняется и развивается.
Мне просто нравится каждый день приходить на тренировки, работать в составе этой команды, с этим тренером и штабом, быть частью клуба. Мы вели переговоры и пришли к идеальному решению, ведь я хотел оставаться и играть на самом высоком уровне так долго, как только смогу», — приводит слова Милнера пресс-служба клуба.
Милнер перешёл в «Ливерпуль» летом 2015 года на правах свободного агента. Ранее футболист защищал цвета «Манчестер Сити», «Астон Виллы», «Ньюкасл Юнайтед», «Суиндон Таун» и «Лидс Юнайтед».
В нынешнем сезоне Джеймс забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи в 21 матче во всех турнирах на клубном уровне.
- 14 декабря 2019
-
04:34
-
03:49
-
03:00
-
02:27
-
01:37
-
00:54
-
00:53
-
00:43
-
00:26
-
00:19
-
00:12
- 13 декабря 2019
-
23:52
-
23:46
-
23:35
-
23:16
-
22:47
-
22:41
-
22:26
-
22:18
-
21:51
-
21:48
-
21:34
-
21:23
-
21:21
-
21:11
-
21:05
-
20:50
-
20:42
-
20:41
-
20:33
-
20:11
-
19:56
-
19:45
-
19:24
-
19:12