Флик: «Бавария» намерена завершить первый круг тремя победами
Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча 13-го тура немецкой Бундеслиги с бременским «Вердером».
«Мы хотим завершить первый круг с тремя победами. Это непросто, но именно такую цель мы поставили перед собой. Мы подойдём к игре с соответствующим настроем. Важно, чтобы мы подошли к делу дисциплинированно и с полной концентрацией. Нам предстоит встреча с командой, которая умеет играть по разным системам, которая хочет играть в футбол. Это мне очень нравится, но мы должны будем быть начеку», — приводит слова Флика пресс-служба клуба.
Матч «Бавария» — «Вердер» состоится сегодня, 14 декабря, в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Начало встречи — 17:30 мск.
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