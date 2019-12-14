Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Флик: «Бавария» намерена завершить первый круг тремя победами

Флик: «Бавария» намерена завершить первый круг тремя победами
Футбол / Германия 0

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча 13-го тура немецкой Бундеслиги с бременским «Вердером».

«Мы хотим завершить первый круг с тремя победами. Это непросто, но именно такую цель мы поставили перед собой. Мы подойдём к игре с соответствующим настроем. Важно, чтобы мы подошли к делу дисциплинированно и с полной концентрацией. Нам предстоит встреча с командой, которая умеет играть по разным системам, которая хочет играть в футбол. Это мне очень нравится, но мы должны будем быть начеку», — приводит слова Флика пресс-служба клуба.

Матч «Бавария» — «Вердер» состоится сегодня, 14 декабря, в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Начало встречи — 17:30 мск.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019