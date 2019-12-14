Наумов: Дзюба постарается выжать максимум из нового контракта с «Зенитом»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о возможном продлении контракта нападающего сборной России Артёма Дзюбы с санкт-петербургским «Зенитом».
«Дзюба, понимая, что это его последний контракт, постарается выжать из него максимум. Ему, во-первых, нужен максимальный срок, а во-вторых, он понимает, что зарплата вряд ли будет увеличена. Думаю, юрист Дзюбы будет просить какой-то бонус за подписание.
Переподписывать контракт Дзюба захочет на четыре года. Я думаю, что его реально подписать на три года. Если «Зенит» пойдёт на это, то будет очень хорошо. Если «Зенит» возьмёт паузу, то это будет рискованно, поскольку Дзюба уже имеет право договариваться», — приводит слова Наумова «Спорт День за Днём».
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