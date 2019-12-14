Алекс Фергюсон – о Суперлиге: многие клубы с великой историей могут исчезнуть

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон высказал мнение об идее создания европейской Суперлиги, которую предложил президент мадридского «Реала» Флорентино Перес.

«Несомненно, проект ориентирован на деньги, но, конечно, он не будет привлекателен для клубов чемпионата Англии. АПЛ является лучшей национальной лигой в мировом футболе. Не могу представить, ради чего английская команда должна уйти в Суперлигу. Много клубов с великой историей могут исчезнуть, если их партнёры по АПЛ поднимут ставки», — приводит слова Фергюсона Daily Mail.

Напомним, что Перес предложил новую версию создания европейской Суперлиги, которая будет состоять из двух дивизионов, в которые войдут по 20 клубов из топ-5 национальных чемпионатов Европы.