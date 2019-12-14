«Ривер Плейт» стал победителем Кубка Аргентины
Завершился финальный матч Кубка Аргентины, в котором «Ривер Плейт» встречался с «Сентраль Кордова». Решающая игра турнира завершилась разгромной победой «Ривер Плейт» со счётом 3:0.
Забитыми голами отметились Игнасио Скокко, Игнасио Фернандес и Хулиан Альварес. Таким образом, команда Марсело Гальярдо в третий раз в истории стала победителем Кубка Аргентины.
Ранее «Ривер Плейт» побеждал в этом турнире в 2016 и 2017 годах.
Напомним, в ноябре «Ривер Плейт» проиграл «Фламенго» со счётом 1:2 в финальном матче Кубка Либертадорес.
В чемпионате Аргентины «Ривер Плейт» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 27 очков. От лидирующего «Аргентинос Хуниорс» команда отстаёт на три очка.
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