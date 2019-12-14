Лэмпард: у меня будут проблемы, если попрошу купить Месси или Роналду

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал об участии в подготовке к зимней трансферной кампании клуба.

«Я уже открыто поговорил о трансферах с нашим директором Мариной Грановской, которая, как мне известно, обсуждает эти вопросы с владельцем. Могу поговорить с любым из них, но в основном общаюсь с Мариной, скаутским отделом и Петром Чехом.

Если попрошу купить Килиана Мбаппе, Криштиану Роналду или Лионеля Месси, у меня, вероятно, будут проблемы. Но я так не скажу. Могу предложить что-то, после чего состоится разговор с владельцем клуба», — приводит слова Лэмпарда Goal.

«Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 16 матчах лондонская команда набрала 29 очков.