Погба: возможно, «Манчестер Юнайтед» — самый большой клуб в истории

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал, как может помочь молодым футболистам клуба.

«Думаю и надеюсь, что могу им помочь. «Манчестер Юнайтед» — один из самых больших клубов в мире и, возможно, самый большой клуб в истории, и у этих парней есть возможность быть в этом клубе. Говорю им: «Используйте свой шанс, играйте, вы молоды, у вас есть качество, вам нечего бояться».

Надеюсь, могу служить им хорошим примером как на поле, так и вне его. Не считаю себя старым, но хочу, чтобы однажды они заняли моё место в команде, когда я закончу играть. Надеюсь, эти парни станут легендами в этом клубе. Они должны наслаждаться моментом и ценить шанс, который получают здесь», — цитирует Погба пресс-служба «МЮ».