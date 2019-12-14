Озил обвинил мусульман в замалчивании преследований уйгуров в Китае

Немецкий полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил на своей странице в «Твиттере» выступил с критикой мусульман, которые замалчивают преследования уйгуров в Китае.
«Восточный Туркестан — кровоточащая рана исламской уммы. Уйгуры — воины, сопротивляющиеся преследованиям, славные верующие, выступающие в одиночку против тех, кто силой отталкивает людей от ислама.
В Китае сжигается Коран, были закрыты мечети и исламские богословские школы, запрещены медресе. Религиозные деятели были убиты один за другим. Несмотря на всё это, мусульмане молчат.
Разве они не знают, что давать согласие на преследование — это и есть преследование? Достопочтенный Али, зять пророка Мухаммеда, говорил: «Если вы не можете предотвратить преследование, разоблачите его», — написал Озил.
Китай обвиняется в проведении репрессивной политики против уйгуров и ограничении их религиозных и культурных прав. В китайском регионе Синьцзян проживает около 10 млн уйгуров (45% населения).
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