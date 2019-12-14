Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ливерпуль» — «Уотфорд»: прямая онлайн-трансляция начнётся 14 декабря в 15:30

«Ливерпуль» — «Уотфорд»: прямая онлайн-трансляция начнётся 14 декабря в 15:30
Футбол / Англия 0

Сегодня, 14 декабря, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле состоится матч 17-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Уотфордом». Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Андре Марринером. Помогать ему будут ассистенты Скотт Леджер и Саймон Лонг. Резервный рефери – Дэвид Кут.

После 16 туров «Ливерпуль», набрав 46 очков, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и опережает ближайшего преследователя – «Лестер Сити» – на 8 очков. В четвёрке лидеров также находятся «Манчестер Сити» (32) и «Челси» (29). «Уотфорд» (9) располагается на последнем, 20-м месте.

«Ливерпуль» — «Уотфорд»: прогноз Александра Елагина на матч чемпионата Англии
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019