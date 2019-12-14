«Ливерпуль» — «Уотфорд»: прямая онлайн-трансляция начнётся 14 декабря в 15:30

Сегодня, 14 декабря, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле состоится матч 17-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Уотфордом». Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Андре Марринером. Помогать ему будут ассистенты Скотт Леджер и Саймон Лонг. Резервный рефери – Дэвид Кут.

После 16 туров «Ливерпуль», набрав 46 очков, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и опережает ближайшего преследователя – «Лестер Сити» – на 8 очков. В четвёрке лидеров также находятся «Манчестер Сити» (32) и «Челси» (29). «Уотфорд» (9) располагается на последнем, 20-м месте.