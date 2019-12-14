Ибрагимович: Мбаппе — мой любимый футболист. Он выделяется на фоне остальных
Шведский нападающий Златан Ибрагимович поделился мнением о форварде «Пари Сен-Жермен» Килиане Мбаппе.
«Мбаппе делает разницу. Он всё ещё молод. Все мы надеемся, что он продолжит усердно работать. Несмотря на возраст, Килиан уже является звездой. Надеюсь, он сохранит голод и не разлюбит футбол, а продолжит становиться лучше и добавиться успеха. Для этого ему нужно сохранять хладнокровие, что не всегда легко.
Когда играл Роналдо, мы все пытались ему подражать. У него был очень элегантный стиль игры. Раньше я смотрел матчи с его участием, однако это уже в прошлом. Прямо сейчас любимым футболистом, вероятно, является Мбаппе, игрок выделяется на фоне остальных», — приводит слова Ибрагимовича Mirror.
Ибрагимович: есть только один Роналдо — бразилец
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