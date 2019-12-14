Сольдадо: смотрю на фото, когда играл в «Реале», и становится стыдно

Форвард «Гранады» Роберто Сольдадо рассказал о времени пребывания в «Реале».

«Сейчас я вешу на семь килограммов меньше, чем когда играл за „Реал“. Смотрю на свои фотографии во время выступлений за „сливочных“, и мне становится стыдно. Я был ещё ребёнком. Там были такие игроки, как Фигу, Зидан, Рауль, — суперпрофессионалы. Но я брал пример с других… Делал то, чего не следовало.

Каждый должен брать ответственность за свои действия, знать, что уместно, а что нет, понимать границы разумного. Думал, я лучше Бекхэма. Я не был психологически готов, моя голова не была готова к игре за «Реал». Было трудно. Хотел бы, чтобы мне выпала возможность вернуться в то время, я бы воспользовался своим шансом на 100%. Оглядываюсь назад и думаю: «Каким же я был ребёнком». Кто-то должен был схватить меня, дать пощёчину и спросить: «Что ты творишь?".

Я не заботился о себе, много ел. Смотрю на фотографии и думаю: как я мог тогда играть в «Реале»? Если бы я лучше заботился о себе и был более зрелым, возможно, у меня было бы больше возможностей заиграть. Такие мысли постоянно меня преследуют. В то время кто-то мог сказать в час ночи: «Почему бы нам не выпить?». И я был первым, кто готов ехать отдыхать", — цитирует Сольдадо The Guardian.