Малком опубликовал видео со своими голами на тренировке «Зенита»
Вингер «Зенита» Малком в своём «инстаграме» опубликовал видео с голами, забитыми на тренировке команды.
Напомним, 22-летний футболист продолжает восстанавливаться после травмы. У него было диагностировано повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра. Также эту травму можно назвать повреждением сухожилия, которое играет ключевую роль в двигательной функции левой ноги.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Малкома.
Малком перешёл в петербургский клуб из «Барселоны» в летнее трансферное окно. Переход игрока обошёлся сине-бело-голубым в € 40 млн. Из-за повреждения Малком не играет с августа. Изначально врачи предполагали, что восстановление займёт шесть недель.
Рибалта: повреждение Малкома – чистое невезение
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