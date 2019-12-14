Сульшер: сейчас не задумываюсь о месте в топ-4 АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер считает, что его команде пока рано думать о завершении сезона в первой четвёрке английской Премьер-лиги.

«Совсем не задумываюсь об этом в декабре. Нам предстоит провести ещё очень много матчей в декабре, январе, феврале, марте и апреле.

Нужно просто продолжать делать свою работу и развиваться как команда, продолжать придерживаться того, во что мы верим, и совершенствоваться каждый день. Верю, что в таком случае результаты придут.

На прошлой неделе мы провели хороший матч с «Манчестер Сити», но это уже история. Наша команда двигается в правильном направлении», — приводит слова Сульшера Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед», набрав 24 очка, занимает пятое место в таблице чемпионата Англии.