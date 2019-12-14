Сульшер: сейчас не задумываюсь о месте в топ-4 АПЛ
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер считает, что его команде пока рано думать о завершении сезона в первой четвёрке английской Премьер-лиги.
«Совсем не задумываюсь об этом в декабре. Нам предстоит провести ещё очень много матчей в декабре, январе, феврале, марте и апреле.
Нужно просто продолжать делать свою работу и развиваться как команда, продолжать придерживаться того, во что мы верим, и совершенствоваться каждый день. Верю, что в таком случае результаты придут.
На прошлой неделе мы провели хороший матч с «Манчестер Сити», но это уже история. Наша команда двигается в правильном направлении», — приводит слова Сульшера Sky Sports.
«Манчестер Юнайтед», набрав 24 очка, занимает пятое место в таблице чемпионата Англии.
Погба: возможно, «Манчестер Юнайтед» — самый большой клуб в истории
- 14 декабря 2019
-
13:52
-
13:29
-
13:24
-
12:53
-
12:47
-
12:30
-
12:19
-
12:11
-
11:43
-
11:42
-
11:17
-
11:13
-
10:48
-
10:44
-
10:23
-
10:22
-
09:58
-
09:57
-
09:34
-
09:32
-
08:48
-
08:29
-
07:59
-
06:15
-
04:47
-
04:34
-
03:49
-
03:00
-
02:27
-
01:37
-
00:54
-
00:53
-
00:43
-
00:26
-
00:19
Партнерский контент