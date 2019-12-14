«Ростов» представил ролик о победе в матче со «Спартаком»

«Ростов» на своём YouTube-канале опубликовал видео, посвящённое матчу 19-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча состоялась 8 декабря в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 4:1 в пользу команды из Ростова-на-Дону.

В составе жёлто-синих отличились защитник Дмитрий Чистяков, а также хавбеки Алексей Ионов и Бактийор Зайнутдинов, оформивший дубль. Автором единственного гола красно-белых стал нападающий Эсекьель Понсе.

Видео можно посмотреть на канале «Ростова» в YouTube.

«Ростов» завершил первую часть чемпионата России на третьем месте. В 19 матчах команда Валерия Карпина набрала 34 очка (10 побед, 4 ничьи, 5 поражений). «Спартак» занимает 10-е место. В 19 встречах московский клуб записал в актив 22 очка (6 побед, 4 ничьи, 9 поражений).