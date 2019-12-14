Вице-президент ЛАСКа рассказал о переходе Погатеца в «Спартак» в 2005 году

Юрген Вернер, бывший агент австрийского защитника Эмануэля Погатеца, а ныне вице-президент ЛАСКа, рассказал о переходе экс-клиента в «Спартак» в 2005 году.

«Позвонил ему в понедельник вечером и спросил: „Отправишься в Москву?“. Он ответил: „Отправлюсь куда угодно“. Во вторник всё уже было согласовано, но времени оставалось мало, потому что трансферное окно в России закрывалось в среду. Погатец должен был вылететь в Москву, но у него не было визы. „Спартак“ поспособствовал тому, чтобы он смог вылететь из Праги в Россию на военном самолёте в четыре часа утра и прошёл медицинский осмотр в десять часов. Он смог поспать всего час. Он целый час крутил педали на велосипеде. Любой другой футболист сказал бы мне: «Юрген, ты с ума сошёл?». Он же позвонил мне в обед и сказал: «Юрген, я сломал их тренажёр», — цитирует Вернера Ruhr Nachrichten.