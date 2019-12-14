Чистяков — лучший в первой части сезона РПЛ по проценту выигранных единоборств
Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков стал лучшим в первой части сезона Российской Премьер-Лиги по проценту выигранных единоборств. Об этом сообщается в «твиттере» РПЛ.
Так, защитник жёлто-синих выиграл 254 единоборства из 351 (72%), в которые вступал. Второе место по этому показателю занимает защитник «Рубина» Филип Уремович (224 из 324, 69%), на третьей строчке располагается полузащитник «Урала» Рафал Аугустыняк (219 из 383, 57%). В пятёрку лучших также вошли защитник ЦСКА Марио Фернандес (195 из 346, 56%) и защитник «Спартака» Айртон Лукас (188 из 346, 54%).
Фото можно посмотреть в «твиттере» РПЛ.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Чистяков в 18 матчах чемпионата забил 1 мяч.
Чистяков: «Ростов» выполнил всё, что запланировал в матче со «Спартаком»
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