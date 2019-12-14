«Ливерпуль» — «Уотфорд»: составы команд на матч 17-го тура АПЛ

Тренерские штабы «Ливерпуля» и «Уотфорда» определились с составами на матч 17-го тура английской Премьер-лиги.

«Ливерпуль»: Бекер, ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд, Милнер, Вейналдум, Хендерсон, Шакири, Фирмино, Мане, Салах.

Запасные: Адриан, Уильямс, Робертсон, Кейта, Лаллана, Окслейд-Чемберлен, Ориги.

«Уотфорд»: Фостер, Кэткарт, Мариаппа, Фемения, Кабазель, Капу, Дукуре, Хьюз, Деулофеу, Сарр, Дини.

Запасные: Гомес, Доусон, Фулкье, Чалоба, Кина, Саксесс, Грэй.

Встреча состоится сегодня, 14 декабря, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», начало — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Уотфорд».

Турнирную таблицу АПЛ сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».