Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Коман, получивший надрыв капсулы коленного сустава, пропустит только три матча

Коман, получивший надрыв капсулы коленного сустава, пропустит только три матча
Футбол / Германия 0

Врач мюнхенской «Баварии» Ханс-Вильхельм Мюллер-Вольфарт сообщил, что нападающий команды Кингсли Коман, получивший надрыв капсулы коленного сустава в домашнем матче заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с лондонским «Тоттенхэм Хотспур» (3:1), в скором времени вернётся в строй.

«Конечно, все мы поначалу были шокированы. Но Кингсли очень повезло. По результатам обследования мы можем утверждать, что он пропустит только три матча, и в январе в Дохе сможет вместе с командой начать готовиться ко второму кругу», — приводит слова Мюллер-Вольфарта пресс-служба мюнхенского клуба.

В нынешнем сезоне Коман забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач в 20 встречах за «Баварию» во всех турнирах.

«Манчестер Сити» может приобрести Комана в случае ухода Зане в «Баварию»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019