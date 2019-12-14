Коман, получивший надрыв капсулы коленного сустава, пропустит только три матча

Врач мюнхенской «Баварии» Ханс-Вильхельм Мюллер-Вольфарт сообщил, что нападающий команды Кингсли Коман, получивший надрыв капсулы коленного сустава в домашнем матче заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с лондонским «Тоттенхэм Хотспур» (3:1), в скором времени вернётся в строй.

«Конечно, все мы поначалу были шокированы. Но Кингсли очень повезло. По результатам обследования мы можем утверждать, что он пропустит только три матча, и в январе в Дохе сможет вместе с командой начать готовиться ко второму кругу», — приводит слова Мюллер-Вольфарта пресс-служба мюнхенского клуба.

В нынешнем сезоне Коман забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач в 20 встречах за «Баварию» во всех турнирах.