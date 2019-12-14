Агент Роши подтвердил, что игрок может перейти во «Фламенго»
Хэмилтон Бернард, агент нападающего московского «Спартака» Педро Роши, подтвердил информацию, что его клиент может продолжить карьеру во «Фламенго». Сейчас 25-летний футболист на правах аренды выступает за другой бразильский клуб — «Крузейро».
«Мы ведём переговоры об аренде Роши во «Фламенго», такой вариант есть. Будет ли это аренда с правом выкупа? На следующей неделе мы будем общаться на этот счёт», — сказал Бернард в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Роша перешёл в «Спартак» летом 2017 года из «Гремио». Его трансфер обошёлся красно-белым в € 12 млн. Контракт бразильца с московским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. Срок действия аренды нападающего в «Крузейро» рассчитан до конца 2019 года.
Педро Роша помог бразильскому гранду вылететь во вторую лигу. Впервые в истории
Бразилец пока так и не пришёл в себя после «Спартака».
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