Жирков — о выступлении «Зенита» в Лиге чемпионов: немного не повезло

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал выступление команды в первой части сезона.

«В чемпионате дела идут очень хорошо, в Лиге чемпионов сыграли не так, как хотели. Были хорошие матчи, шансы выйти из группы до последнего матча. Но у нас была равная группа с хорошими командами, немного не повезло. Матчи дома и в гостях кардинально отличаются, были ошибки в Португалии, случайная игра рукой Дугласа. Проиграли из-за своих же ошибок. С самочувствием всё нормально, к сборам буду в норме», — передаёт слова Жиркова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В текущем сезоне Жирков принял участие в 18 матчах на клубном уровне. На счету полузащитника 2 забитых мяча и 3 результативные передачи. Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до лета следующего года.

После 19 туров «Зенит» лидирует в РПЛ, набрав 45 очков.