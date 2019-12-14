Жирков — о Евро-2020: ещё Хиддинк говорил, что надо выходить в полуфинал, финал

Полузащитник сборной России Юрий Жирков высказался о предстоящем чемпионате Европы 2020 года.
«Что касается жеребьёвки Евро, то у Уэльса состав значительно лучше, чем у Финляндии, есть звёзды футбола. Поэтому с Финляндией можно играть и выигрывать. Надеемся, что в третьей игре с Бельгией всё-таки будет положительный результат. Но они очень сложный соперник, с топовыми игроками. Нам ещё Хиддинк говорил, что на турнире надо выходить в полуфинал, финал. Когда ставишь такие цели, в головах игроков что-то переворачивается, они идут к этой цели. На Евро тоже будем стараться.
Решение ВАДА? Слишком серьёзное решение и к футболу, и к спорту в целом. Сначала надо выйти на чемпионат мира в Катаре, потом будем думать. На Олимпиаде наши ребята уже выступали под нейтральным флагом. Но для спортсменов тяжелее показывать хороший результат, когда такие вещи творятся в спорте", — передаёт слова Жиркова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 14 декабря 2019
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