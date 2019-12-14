Президент «Баварии»: мы совершенно не заинтересованы в европейской Суперлиге

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал идею создания европейской Суперлиги, которую ранее предложил его коллега из мадридского «Реала» Флорентино Перес.

«Мы выступаем за Бундеслигу без всяких «если» и «но»! Наш клуб совершенно не заинтересован в европейской Суперлиге. Можем утверждать это очень чётко.

Конечно, «Бавария» хочет добиться успеха на международном уровне, но для этого уже существует Лига чемпионов.

Победа «Баварии» в Лиге чемпионов произойдёт не позже 2022 года, когда финал пройдёт в Мюнхене», — приводит слова Хайнера Täglicher Anzeiger Holzminden.

Напомним, Перес предложил создать Суперлигу, состоящую из двух дивизионов, в которые войдут по 20 клубов из топ-5 национальных чемпионатов Европы.