Президент «Баварии»: мы совершенно не заинтересованы в европейской Суперлиге
Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал идею создания европейской Суперлиги, которую ранее предложил его коллега из мадридского «Реала» Флорентино Перес.
«Мы выступаем за Бундеслигу без всяких «если» и «но»! Наш клуб совершенно не заинтересован в европейской Суперлиге. Можем утверждать это очень чётко.
Конечно, «Бавария» хочет добиться успеха на международном уровне, но для этого уже существует Лига чемпионов.
Победа «Баварии» в Лиге чемпионов произойдёт не позже 2022 года, когда финал пройдёт в Мюнхене», — приводит слова Хайнера Täglicher Anzeiger Holzminden.
Напомним, Перес предложил создать Суперлигу, состоящую из двух дивизионов, в которые войдут по 20 клубов из топ-5 национальных чемпионатов Европы.
Алекс Фергюсон – о Суперлиге: многие клубы с великой историей могут исчезнуть
- 14 декабря 2019
-
18:25
-
18:18
-
18:05
-
17:49
-
17:43
-
17:38
-
17:33
-
17:30
-
17:22
-
17:07
-
16:51
-
16:47
-
16:41
-
16:38
-
16:26
-
16:26
-
16:18
-
16:05
-
16:03
-
15:55
-
15:25
-
15:19
-
15:00
-
14:52
-
14:43
-
14:33
-
14:30
-
13:59
-
13:52
-
13:29
-
13:24
-
12:53
-
12:47
-
12:30
-
12:19
Партнерский контент