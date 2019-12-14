Хаверц — самый молодой игрок, который провёл 100 матчей в Бундеслиге

Полузащитник леверкузенского «Байера» Кай Хаверц стал самым молодым футболистом в истории, проведшим 100 матчей в Бундеслиге.

Хаверц вышел на поле в стартовом составе в матче 15-го тура с «Кёльном» (в данный момент счёт 0:0, идёт 1-й тайм) в возрасте 20 лет 186 дней. Хавбек превзошёл достижение нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера, который провёл сотый матч, когда ему было 20 лет 203 дня.

20-летний Хаверц является воспитанником «Байера». В нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах немецкого национального чемпионата (все — в основном составе) и стал автором двух забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с леверкузенским клубом действует до лета 2022 года.