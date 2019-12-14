Салах забил роскошным ударом пяткой, стоя спиной к воротам. Видео
В стартовом матче 17-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Уотфорд» нападающий хозяев Мохамед Салах оформил дубль на 90-й минуте. Стоя спиной к воротам соперника, изящным движением пяткой переправил в цель неточный удар нападающего Дивока Ориги.
Видео доступно на «Чемпионате».
В 17-м туре АПЛ сегодня, 14 декабря, также состоятся матчи «Бёрнли» — «Ньюкасл Юнайтед», «Челси» — «Борнмут», «Лестер Сити» — «Норвич Сити», «Шеффилд Юнайтед» — «Астон Вилла» и «Саутгемптон» — «Вест Хэм Юнайтед».
Завтра, 15 декабря, встретятся «Манчестер Юнайтед» с «Эвертоном», «Вулверхэмптон» с «Тоттенхэм Хотспур» и «Арсенал» с «Манчестер Сити».
В понедельник, 16 декабря, тур завершит матч «Кристал Пэлас» — «Брайтон энд Хоув Альбион».
- 14 декабря 2019
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