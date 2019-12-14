«Реал Сосьедад» — «Барселона»: составы команд на матч Примеры

Стали известны стартовые составы «Реала Сосьедад» и «Барселоны» на матч 17-го тура испанской Примеры. Встреча состоится сегодня, 14 декабря, на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне. Начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Реал Сосьедад»: Гаргальо, Сальдуа, Д. Льоренте, Элроса, Мансанера, Сасон, Угарте, Лахо, Исак, Монреаль, Эдегор.



«Барселона»: тер Штеген, Альба, Пике, Ленгле, Сержи Роберто, Бускетс, Ракитич, де Йонг, Месси, Гризманн, Суарес.

После 16 туров «Барселона», набрав 34 очка, занимает первое место в испанской Примере. «Реал», который занимает второе место, сине-гранатовые опережают за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. «Реал Сосьедад» (27) — на 4-м месте.