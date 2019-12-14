Эффектный обводящий удар Салаха — в обзоре матча «Ливерпуль» — «Уотфорд»

«Ливерпуль» дома обыграл «Уотфорд» со счётом 2:0 в стартовом матче 17-го тура английской Премьер-лиги.



Первый гол на 38-й минуте забил нападающий хозяев Мохамед Салах. В контратаке он эффектным финтом ушёл от защитника и обводящим ударом в дальний угол поразил ворота соперника.

Во втором тайме, на 50-й минуте, забил нападающий «Ливерпуля» Садио Мане. Но после консультации с судьёй системы VAR взятие ворот было отменено из-за небольшого офсайда.

Окончательный счёт установил Салах на 90-й минуте. Стоя спиной к воротам, он пяткой подправил в цель неточный удар нападающего Дивока Ориги.

Видео победного гола доступно на «Чемпионате».



После этого матча «Ливерпуль», набрав 49 очков, занимает 1-е место в АПЛ, «Уотфорд» (9 ) — на 20-м.