Милнер — о матче с «Уотфордом»: трудный день, но «Ливерпуль» был готов

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер прокомментировал результат матча 17-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом» (2:0).



«Трудный день. Ветер был сильный, что тоже осложняло игру. Иногда приходится подстраиваться под различные обстоятельства. Ветер влияет на всё. Конечно, условия одинаковые для обеих команд, но мы смогли сражаться, что позволило завоевать важные три очка. Мы знали, что будет непросто, и были готовы. У соперника новый тренер, а это всегда осложняет ситуацию. Все игроки хотят себя проявить», — приводит слова Милнера BT Sport.



«Ливерпуль» набрал 49 очков и занимает 1-е место в английской Премьер-лиге. «Уотфорд» (9) — на последнем, 20-м месте. В тройку лидеров соревнований на данный момент также входят «Лестер Сити» (38) и «Манчестер Сити» (32).

Дубль Салаха принёс «Ливерпулю» победу в матче с «Уотфордом»

Видео победного гола доступно на «Чемпионате».