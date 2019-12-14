Эффектный гол ударом через себя — в обзоре матча «Челси» — «Борнмут»
«Челси» на своём поле уступил «Борнмуту» со счётом 0:1 в матче 17-го тура английской Премьер-лиги.
Единственный гол на 84-й минуте забил полузащитник гостей Дэн Гослинг. После подачи углового хозяева выбили мяч с линии вратарской, однако полузащитник Хефферсон Лерма головой вернул его в штрафную, а Гослинг, стоя спиной к воротам, ударом через себя по высокой траектории перебросил вратаря соперника. После длительных консультаций с использованием системы VAR судья засчитал взятие ворот, определив, что автор гола не находился в офсайде в момент передачи.
Видео доступно на «Чемпионате».
После этого матча «Челси», набрав 29 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 4-е место, а «Борнмут» с 19 очками — 14-е.
- 14 декабря 2019
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