Моуринью: не могу дать отдых Кейну, у нас небольшой состав

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью посетовал на недостаточную глубину состава.

«Предоставим 17-летнему Пэрроту больше игрового времени. Ему нужно играть, чтобы прогрессировать. Харри очень важен для нас. Не могу дать отдых Кейну 26 декабря, хотя через два дня у нас следующий матч. Матчи будут проходить один за другим. Нам важно добиться результата, а Кейн является нашим основным нападающим. У нас небольшой состав. Но признаю, что нельзя постоянно использовать одних и тех же игроков", — приводит слова Моуринью Daily Mail.

22 декабря «Тоттенхэм Хотспур» встретится с «Челси», 26-го — с «Брайтон энд Хоув Альбион, 28-го — с „Норвич Сити“, а 1 января 2020 года — с „Саутгемптоном“.

«Тоттенхэм Хотспур», набрав 23 очка, занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ.