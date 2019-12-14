Моуринью: не могу дать отдых Кейну, у нас небольшой состав

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью посетовал на недостаточную глубину состава.
«Предоставим 17-летнему Пэрроту больше игрового времени. Ему нужно играть, чтобы прогрессировать. Харри очень важен для нас. Не могу дать отдых Кейну 26 декабря, хотя через два дня у нас следующий матч. Матчи будут проходить один за другим. Нам важно добиться результата, а Кейн является нашим основным нападающим. У нас небольшой состав. Но признаю, что нельзя постоянно использовать одних и тех же игроков", — приводит слова Моуринью Daily Mail.
22 декабря «Тоттенхэм Хотспур» встретится с «Челси», 26-го — с «Брайтон энд Хоув Альбион, 28-го — с „Норвич Сити“, а 1 января 2020 года — с „Саутгемптоном“.
«Тоттенхэм Хотспур», набрав 23 очка, занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ.
- 14 декабря 2019
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