Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Моуринью: не могу дать отдых Кейну, у нас небольшой состав

Моуринью: не могу дать отдых Кейну, у нас небольшой состав
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью посетовал на недостаточную глубину состава.

«Предоставим 17-летнему Пэрроту больше игрового времени. Ему нужно играть, чтобы прогрессировать. Харри очень важен для нас. Не могу дать отдых Кейну 26 декабря, хотя через два дня у нас следующий матч. Матчи будут проходить один за другим. Нам важно добиться результата, а Кейн является нашим основным нападающим. У нас небольшой состав. Но признаю, что нельзя постоянно использовать одних и тех же игроков", — приводит слова Моуринью Daily Mail.

22 декабря «Тоттенхэм Хотспур» встретится с «Челси», 26-го — с «Брайтон энд Хоув Альбион, 28-го — с „Норвич Сити“, а 1 января 2020 года — с „Саутгемптоном“.

«Тоттенхэм Хотспур», набрав 23 очка, занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ.

Моуринью – Орье: ошибаешься, если думаешь, что сможешь высмеивать меня
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019