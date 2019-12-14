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Защитник «Арсенала» Тирни выбыл на три месяца из-за травмы

Защитник «Арсенала» Тирни выбыл на три месяца из-за травмы
Футбол / Англия 0

Защитник лондонского «Арсенала» Кирана Тирни получил травму плеча, сообщает Sky Sports.

22-летний шотландский футболист вывихнул плечо в матче 16-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (3:1) и был вынужден покинуть поле в середине первого тайма встречи. По информации источника, Тирни пропустит три месяца из-за травмы.

В нынешнем сезоне Тирни принял участие в 5 матчах английской Премьер-лиги, однако не сумел отметиться результативными действиями.

Лондонский «Арсенал» набрал 22 очка в 16 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль». Команда под руководством Юргена Клоппа набрала 49 очков в 17 матчах.

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