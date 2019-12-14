УЕФА не нашёл признаков расизма на матче Румыния — Швеция

УЕФА не нашёл признаков расизма во время матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Румынии и Швеции, сообщается на официальном сайте румынской федерации футбола.

Представители УЕФА пообщались с двумя футболистами сборной Швеции, а также с главным тренером — Янне Андерсоном, которые заявили, что не слышали расистских возгласов в адрес темнокожего шведского форварда Александра Исака.

Доказательства, представленные румынской федерацией футбола, убедили членов дисциплинарного комитета УЕФА в невиновности румын, поэтому санкции применены не будут.

При этом Федерация футбола Румынии оштрафована на € 40,5 тыс. за использование пиротехнических материалов, бросание предметов на землю и размещение запрещённых баннеров.