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«Барселона» не сумела обыграть «Реал Сосьедад» в матче Примеры

«Барселона» не сумела обыграть «Реал Сосьедад» в матче Примеры
Футбол / Испания 0

В матче 17-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» принимал «Барселону». Встреча состоялась на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне и завершилась вничью со счётом 2:2.

На 12-й минуте главный арбитр встречи Хавьер Альберола Рохас назначил пенальти в ворота «Барселоны», и его успешно реализовал нападающий «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль. На 38-й минуте французский форвард каталонской команды Антуан Гризманн сравнял счёт. В начале второго тайма, на 49-й минуте, нападающий Луис Суарес вывел «Барселону» вперёд. Через 13 минут форвард «Реала Сосьедад» Александер Исак сравнял счёт.

«Барселона» набрала 35 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Реал Сосьедад» (28) — на 4-м месте.

Испания - Примера. 17-й тур
14 декабря 2019, суббота. 18:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
2 : 2
Барселона
Барселона
1:0 Оярсабаль – 12' (пен)   1:1 Гризманн – 38'   1:2 Суарес – 49'   2:2 Исак – 62'
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