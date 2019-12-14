«Барселона» не сумела обыграть «Реал Сосьедад» в матче Примеры
В матче 17-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» принимал «Барселону». Встреча состоялась на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне и завершилась вничью со счётом 2:2.
На 12-й минуте главный арбитр встречи Хавьер Альберола Рохас назначил пенальти в ворота «Барселоны», и его успешно реализовал нападающий «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль. На 38-й минуте французский форвард каталонской команды Антуан Гризманн сравнял счёт. В начале второго тайма, на 49-й минуте, нападающий Луис Суарес вывел «Барселону» вперёд. Через 13 минут форвард «Реала Сосьедад» Александер Исак сравнял счёт.
«Барселона» набрала 35 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Реал Сосьедад» (28) — на 4-м месте.
- 14 декабря 2019
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