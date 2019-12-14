«Комбинация» Варди с вратарём соперника — в обзоре матча «Лестер» — «Норвич»
«Лестер Сити» на своём поле сыграл вничью с «Норвич Сити» со счётом 1:1 в матче 17-го тура английской Премьер-лиги.
Первый гол на 26-й минуте забил нападающий хозяев Теэму Пукки. Он получил передачу из центрального круга от полузащитника Эмилиано Буэндии, вышел один на один и ударил мимо вратаря в дальний угол.
На 38-й минуте хозяева сравняли счёт. Нападающий Джейми Варди после подачи углового полузащитником Джеймсом Мэддисоном головой подрезал мяч от ближней штанги, а вратарь «Норвича» Тим Крул, пытаясь парировать удар, направил летевший мимо створа мяч в свои ворота.
Видео решающего гола доступно на «Чемпионате».
После этого матча «Лестер Сити», набрав 39 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 2-е место, а «Норвич Сити» с 12 очками — 19-е.
- 14 декабря 2019
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