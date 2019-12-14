Манджукич намерен перейти в катарский клуб в зимнее трансферное окно
Нападающий туринского «Ювентуса» Марио Манджукич планирует покинуть итальянский клуб в предстоящее зимнее трансферное окно, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, 33-летний хорватский футболист получил выгодное предложение из катарской команды и намерен принять его.
Манджукич перешёл в туринский «Ювентус» из мадридского «Атлетико» в 2015 году. В нынешнем сезоне хорватский футболист не провёл за «Ювентус» ни одного матча. Манджукич не был включён и в заявку команды на групповой этап Лиги чемпионов.
Туринский «Ювентус» набрал 36 очков в 15 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Лидером соревнований на данный момент является миланский «Интер» (38).
- 14 декабря 2019
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