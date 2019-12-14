Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Манджукич намерен перейти в катарский клуб в зимнее трансферное окно

Манджукич намерен перейти в катарский клуб в зимнее трансферное окно
Футбол / Италия 0

Нападающий туринского «Ювентуса» Марио Манджукич планирует покинуть итальянский клуб в предстоящее зимнее трансферное окно, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 33-летний хорватский футболист получил выгодное предложение из катарской команды и намерен принять его.

Манджукич перешёл в туринский «Ювентус» из мадридского «Атлетико» в 2015 году. В нынешнем сезоне хорватский футболист не провёл за «Ювентус» ни одного матча. Манджукич не был включён и в заявку команды на групповой этап Лиги чемпионов.

Туринский «Ювентус» набрал 36 очков в 15 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Лидером соревнований на данный момент является миланский «Интер» (38).

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019