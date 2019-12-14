«Аль-Хиляль» сыграет с «Фламенго» в полуфинале клубного чемпионата мира
В матче 1/4 финала клубного чемпионата мира аравийский «Аль-Хиляль» обыграл тунисский «Эсперанс» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Дохе на стадионе «Джассим Бин Хамад». Обслуживала матч чилийская бригада арбитров во главе с Роберто Тобаром, ему ассистировали судьи на линиях Кристиан Шиманн и Клаудио Риос Ортис.
Единственный гол был забит во втором тайме. На 73-й минуте автором забитого мяча стал Бафетимби Гомис, которому ассистировал Андре Каррильо. На 85-й минуте «Аль-Хиляль» остался в меньшинстве из-за удаления Мохаммеда Кану. Несмотря на это, аравийский клуб сумел удержать победный счёт.
В полуфинале «Аль-Хиляль» встретится с бразильским «Фламенго». Матч состоится 17 декабря в Дохе на стадионе «Халифа».
- 14 декабря 2019
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