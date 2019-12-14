Вальверде: при счёте 2:1 «Барселона» была лучше и могла решить исход матча

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал ничейный результат в матче 17-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» (2:2).

«В матче было всё: были эпизоды, когда соперник был лучше, но также были моменты, когда лучше смотрелись мы. Если бы матч продолжился, он мог бы завершиться как угодно. Встреча получилась хорошей.

Вначале нам не удавалось справляться с давлением соперника, но как только мы с этим справились, сразу начали создавать моменты. При счёте 2:1 мы были лучше и могли решить исход матча в свою пользу.

Судейство? Каждый тренер оценивает его по-своему, в зависимости от того, какую команду он тренирует. Не знаю, что произошло в эпизоде с пенальти в наши ворота. Мне показалось, что мяч попал в руку. Что касается эпизода с Пике, то мне нужно пересмотреть его. Не знаю, смотрел ли этот эпизод четвёртый арбитр» — приводит слова Вальверде Marca.