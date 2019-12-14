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Левандовски: Коутиньо продемонстрировал выдающуюся игру

Левандовски: Коутиньо продемонстрировал выдающуюся игру
Футбол / Германия 0

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски поделился мнением об игре полузащитника Филиппе Коутиньо в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги с «Вердером» (6:1). Напомним, 27-летний бразильский хавбек оформил хет-трик в этой встрече.

«Это был отличный матч, очень быстрый. Коутиньо продемонстрировал выдающуюся игру. «Баварии» нужен такой футболист. Я очень рад за него. Коутиньо смог показать, насколько он хорош. У него огромный потенциал», — приводит слова польского нападающего официальный сайт «Баварии».

Коутиньо перешёл в «Баварию» из «Барселоны» в августе 2019 года. В нынешнем сезоне бразильский полузащитник принял участие в 13 матчах чемпионата Германии, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.

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